Przypominamy, że za przekroczenie dopuszczalnej prędkości taryfikator przewiduje teraz grzywnę w postaci mandatu karnego w kwocie nawet 2500 złotych. Kierującemu naliczane są także punkty karne w zależności od skali przewinienia. Taryfikator: do 10 km/h – 50 zł – 0 punktów od 11 do 15 km/h – 100 zł – 2 punkty od 16 do 20 km/h – 200 zł – 2 punkty od 21 do 25 km/h – 300 zł – 4 punkty od 26 do 30 km/h – 400 zł – 4 punkty od 31 do 40 km/h – 800 zł – 6 punktów od 41 do 50 km/h – 1000 zł – 8 punktów od 51 do 60 hm/h – 1500 zł – 10 punków od 61 do 70 hm/h – 2000 zł – 10 punków od 71 do 80 hm/h – 2500 zł – 10 punków Tym, którzy przekroczą prędkość na obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h, policjant podczas kontroli odbierze elektronicznie prawo jazdy, a właściwy miejscowo starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu uprawnień na okres 3 miesięcy. A gdzie najczęściej tracą uprawnienia?