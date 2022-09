15 pomysłów na krótkie wycieczki - godzina drogi od Wałbrzycha transportem publicznym [ZDJĘCIA]

Dzięki linii nr 5 wałbrzyskich autobusów lub też pociągiem wysiadając na dworcu Wałbrzych Główny możemy z Wałbrzycha dotrzeć do węzła szlaków prowadzących na wieżę widokową na górze Borowa. Ten trudny i malowniczy szczyt usytuowany na granicy Wałbrzycha i Jedliny Zdroju można zdobywać - z Kamieńska stanowiącego dziś część Jedliny-Zdroju. Z tego punktu jest blisko do dużego węzła szlaków na Przełęczy Koziej. Stamtąd na Borową można czarnym szlakiem. To najkrótsza, ale wymagająca trasa. Zdobycie szczytu wg serwisu Mapy.cz zajmuje około 55 min, to trasa 1,7 km. Szlak turystyczny czarny ma swój początek na Rozdrożu pod Dłużyną i biegnie przez punkty: – Przełęcz Szybka – Kamieńsk – Przełęcz Kozia – Ścieżka przez mękę – Borowa – Rozdroże ptasie – Kamionka – Rozdroże nad Starym Glinikiem – Glinik Stary (pętla autobusowa). Zatem jest też możliwe zdobywanie Borowej od strony Rozdroża Ptasiego. To jednak pomysł na dłuższą wycieczkę. Szlak turystyczny czerwony ma swój początek na stacji Wałbrzych Główny, obejmuje takie punkty jak: – Borowa – Przełęcz pod Borową – Przełęcz Kozia – Platforma Widokowa pod Drużyną – Przełęcz Szybka. Dotarcie tym szlakiem spod węzła szlaków przy wałbrzyskim dworcu kolejowym w dzielnicy Podgórze do szczytu Borowej zajmuje wg serwisu Mapy.cz godzinę i 15 minut. To niespełna 3 km. Tę opcję proponują bardziej wprawni zdobywcy gór tym z mniejszym doświadczeniem. Jest też propozycja połączenia zdobycia Borowej i przy okazji odwiedzenia ruin zamku Nowy Dwór w Wałbrzychu. Od kolejowego dworca Wałbrzych Główny trzeba wybrać szlak żółty. Następnie po odwiedzeniu zamku kontynuować spacer żółtym szlakiem do jego przecięcia się ze szlakiem czarnym. Ostatnie metry i trudne podejście to już stroma droga czarnym szlakiem. Taka 3-kilometrowa trasa może być ukończona po 1,5 h.

