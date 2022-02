6 mln zł na onkologię w wałbrzyskim szpitalu! Powstanie tu Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu pn. Tworzenie i rozwój Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych 2021. Polska Sieć Badań Klinicznych rozszerza się o nowe centra prowadzące badania kliniczne. Agencja przeznaczyła na ten cel 47 mln zł.

Wśród 7 rekomendowanych do dofinansowania podmiotów znalazły się dwa dolnośląskie szpitale: Specjalistyczny Szpital im. Dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Szpital w Wałbrzychu otrzyma ponad 6,1 mln zł, natomiast DCOPiH ponad 5,4 mln zł. Szpitale dołączą do już istniejących 16 ośrodków, wyłonionych przez Agencję Badań Medycznych w poprzednich konkursach i działających w ramach Polskiej Sieci Badań Klinicznych. Konkurs opierał się na założeniach Narodowej Strategii Onkologicznej.