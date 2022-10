Agnieszka: Dałam dzieciom dom, moje życie się zmieniło. Rodziny zastępcze pilnie poszukiwane!

Niedawno pisaliśmy o tym, że w powiecie wałbrzyskim dramatycznie brakuje rodzin zastępczych. Pracownicy socjalni nie mogą znaleźć domu dla skrzywdzonych dzieci. Są jednak wśród nas takie osoby jak Agnieszka. Przeczytajcie o jej życiowej drodze i o tym jak została rodzicem zastępczym.

Agnieszka: "Moje życie obróciło się o 180 stopni"

Pieczą zastępczą prowadzę sześć lat. Decyzję wraz z mężem podejmowaliśmy bardzo, bardzo długo, bo około dziesięciu lat. Z jednej strony bardzo mi się to podobało, ale gdzieś tam brakowało odwagi. Kiedy tej odwagi nabyłam ja, musiałam poczekać na akceptację całej rodziny. Mieliśmy dorastające dzieci i każdy z domowników musiał się wypowiedzieć i być pewien, że nie ma nic przeciwko temu. Dzieci przyjmowane do pieczy przecież są z nami przecież 24 godziny na dobę i żyjemy jak rodzina. Nowa sytuacja, nowe zasady w domu, nie wiedzieliśmy też, ile tych dzieci będzie. Wszystko wtedy się zmienia, moje życie obróciło się o 180 stopni. Ludzie mają różne charaktery i ja teraz wiem, że nie z każdym charakterem można podjąć taką decyzję. Do tej pory czasem zastanawiam się, czy dobrze zrobiłam, bo jestem za dobra, a trzeba być jednocześnie stanowczym. To spowodowało, że ja do tych dzieci wychodząc wręcz za bardzo, zapomniałam w pewnym momencie o sobie, nie realizuję swoich innych pasji z powodu braku czasu.

"Wiesz, ja chyba też ją kocham..."

Los połączył nas z jedną dziewczynką, którą przyjęliśmy na początku.

Podejmując temat, musiałam wypełnić taką ankietę, gdzie pytano o wiek dzieci, jakie chciałabym przyjmować. Wskazywałam na takie od sześciu do dwunastu lat. Miał tu również znaczenie układ naszego domu, konkretnie schody prowadzące na piętro, gdzie miałyby pokoje dzieci. Chodziło o bezpieczeństwo i najzwyklejszy komfort. Ale dostałam informację, że jest dziewczynka, która za chwilkę będzie do adopcji i tak Bogusia jest z nami do dzisiaj.

To była dziewczynka dwutygodniowa, bardzo malutka, dwukilogramowe dzieciątko. Za chwilę z tygodnia na tydzień zaczęło się okazywać, że ma milion chorób. Do dzisiaj wychodzą różne rzeczy, a dopiero skończyła sześć lat. Więc przyjęcie tak małego dziecka z takimi problemami i przebywanie z nim całą dobę tyle lat, wszystkie te noce przepłakane w bólach i w różnych sytuacjach, spowodowało, że na tę chwilę jest taka więź, iż sobie nie wyobrażam, żeby mi ktoś ją teraz zabrał.

Po prostu ona jest już nasza, tak odczuwają również moje dzieci. Mąż bardzo mnie zaskoczył, już chyba trzy lata temu powiedział: wiesz, ja chyba ją kocham. Ale nie tak kocham, bo fajna, tylko tak ją kocham, że chyba jej nie oddamy. W przyszłości podejmiemy procedurę adopcyjną, natomiast na ten moment wiemy, że nikt nam jej nie odbierze, bo tym dzieckiem kompletnie nikt się nie interesuje. Ma rodzinę, ale jej nie ma. Bogusia ze względu na ilość chorób, nie nadaje się do adopcji w sensie nie jest proponowana zainteresowanym potencjalnym kandydatom.

"Najgorsza rodzina zastępcza jest jednak lepsza od domu dziecka"

Nie wszystkie dzieci mają tyle szczęścia, często trafiają do domu dziecka lub są zbyt długo w rodzinie biologicznej, w której źle się dzieje. Ktoś kiedyś powiedział, że najgorsza rodzina zastępcza jest jednak lepsza od domu dziecka.

Jeżeli trafiają do mnie dzieci ośmio, dziesięcio, dwunastoletnie, to już jest ciężka praca. Mają one zakodowane różne traumy, które chciałyby wyprzeć, ale pamiętają. Nie zawsze chcą zaufać, tak czy inaczej przecież kochają swoich rodziców i myślą o nich.

Inne dzieci z reguły trafiają do nas na chwilę. Łącznie z tymi trzema dziewczynkami, które są obecnie, pod swój dach przyjęliśmy czternaścioro dzieci. Są takie okresy w życiu, jak od tamtego roku, że nie przyjęłam żadnego dziecka. Ale był taki okres, że w przeciągu czterech miesięcy, co dwa tygodnie dzieci przychodziły lub odchodziły do rodzin. Były też dziewczynki, które trafiały do mnie dwa razy. Tam rodzina zastępcza i rodzina biologiczna ze sobą toczyły boje i one były tak właściwie wyrywane, co jest kompletnym dramatem. Siedziały na walikach, a przecież jak się je przyjmie, trzeba spowodować, by poczuły się bezpieczne, zaufały.

To jest ciężka praca, ona przynosi efekty, ale nie natychmiast. Nie wygląda to tak, że minął rok i już jest fajnie. Nie ma sielsko - anielsko, są różne sytuacje. Na przykład jedne moje dziewczynki były wzywane na zeznania do prokuratury, dla nich to rozdrapywanie ran, wspomnienia. Moja praca: układanie tego wszystkiego, tłumaczenie, uczenie, przytulanie wtedy niewiele daje, bo po takiej wizycie w prokuraturze do nich wszystko wraca. Albo rodzina biologiczna, mama, która obiecuje, że jutro zadzwoni, a dzwoni za dwa tygodnie. W tym czasie dzieci są zatroskane, czekają na ten telefon. Więc przerabiamy ciężkie tematy, ale rodzina zastępcza nie polega na posiadaniu dzieci na własność. Lata doświadczenia nie oznaczają, że zawsze wiem, co robić. Każde dziecko jest inne, ma inne uczucia, potrzeby i do każdego z nich inaczej się dociera. Ale pomimo tego nigdy nie myślałam, żeby to zostawić. Zawsze jest taki moment, na który czeka się nieraz dwa tygodnie, nieraz miesiąc, że przyjdą i tak naprawdę szczerze, serdecznie się przytulą i za jakąś pierdołę podziękują. I koniec – wtedy człowiek jest szczęśliwy, zresetowany i działa dalej.

Wiem natomiast, ze z moim charakterem, nie da się pójść na ilość. Mam szkolenia i mogłabym prowadzić rodzinny dom dziecka. Jednak nie wyobrażam sobie tego. Nie dlatego, ze sobie nie poradzę technicznie, fizycznie. Poradzę sobie, ale nie będę w stanie podzielić doby na taką ilość dzieci. Żeby przytulić, porozmawiać, pomóc, dać po prostu odczuć, że każde jest tak samo ważne i nie jest tutaj w przechowalni. Patrzę też na ograniczenia w postaci braku miejsc w przedszkolu w okolicy w przypadku przedszkolaka.

Agnieszka przygarnęła Bogusię, Klaudię i Olę