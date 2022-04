Agroturystyka w Zagórzu Śląskim koło Jeziora Bystrzyckiego na sprzedaż. Takie oferty to rzadkość ZDJĘCIA

Aby stać się właścicielem tej agroturystyki w Zagórzu Śląskim, trzeba wyłożyć 2000 zł za metr kwadratowy w sumie 700 000 zł. Jak przekonuje sprzedający, atutem jest odległość od sąsiadów, bliskość natury, lasu i rzeczka, która płynie przez posesję! Całość znajduje się 200 metrów od jeziora.

Jak opisuje sprzedający, agroturystyka składa się z zagospodarowanej działki o powierzchni 3200 m2, głównego budynku z pokojami o powierzchni ok. 200 m2, domku gościnnego o powierzchni ok. 35 m2, trzech murowanych garaży (w sumie ok. 60 m2) oraz budynku po dawnym sklepie o powierzchni ok. 60 m2, który także można przerobić na pokoje. Gospodarstwo w tej chwili może pomieścić 20-25 osób w 6 pokojach z 5 łazienkami, można zwiększyć liczbę miejsc noclegowych do 30-35.

"Przy domu znajduje się trawnik z altanką i miejscem na grilla oraz nieduży parking. Możliwość dokupienia 10 arów od sąsiada oraz 50 arów częściowo zalesionego od gminy (obecnie właściciel dzierżawi) - czytamy w ogłoszeniu w serwisie otodom.pl