Akcja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wałbrzychu. Szukali mieszkańca z bronią biologiczną w postaci koronawirusa!

- Informacja o tym, że mężczyzna posiada broń biologiczną w postaci koronwirusa Covid-19 i zamierza zainfekować obywateli Polski bardzo szybko zniknęła z internetu, funkcjonariusze bezpośrednio po uzyskaniu informacji rozpoczęli ustalanie, kto jest odpowiedzialnym za jej umieszczenie - informuje Marcin Świeży z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Jak dodaje, policjanci przy wsparciu ABW wytypowali mieszkanie, z którego wiadomość została wysłana. Kryminalni wałbrzyskiej komendy musieli zachować maksymalne środki ostrożności. Ubrani w kombinezony ochronne udali się pod wyznaczony adres i zatrzymali zaskoczonego 24-latka. Na miejscu zdarzenia policjanci zabezpieczyli laptopa, telefon komórkowy oraz tablet, które mogły posłużyć do umieszczenie informacji w sieci.

Okazało się, że 24-latek postanowił zrobić głupi żart. I trzeba przyznać, ze w dobie tragedii wielu rodzin na całym świecie, jaka rozgrywa się na naszych oczach, żart był idiotyczny. - Mieszkaniec Wałbrzycha odpowie jednak za stworzenie sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia i doprowadzenie do niepotrzebnej interwencji Policji oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, wiedząc że zagrożenie nie istnieje. 24-latek stanie teraz przed sądem. Za popełniony czyn może trafić za kraty więzienia na 8 lat. Próbki pobrane od zatrzymanego mężczyzny do badań potwierdziły, że nie jest on zarażony koronawirusem zaznacza Marcin Świeży.