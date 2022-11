Akcja „Czyste, Zielone Miasta” w Wałbrzychu. Sadzono drzewa przy szkole nr 23!

W Wałbrzychu zagościła akcja „Czyste, Zielone Miasta”. To projekt Stowarzyszenia Program Czysta Polska.

Biorący w niej udział sprzątają, sadzą drzewa i krzewy. Tak było też w Wałbrzychu. Posprzątano teren wokół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 i wykonano nasadzenia. Robili to między innymi przedstawiciele władz miasta oraz uczniowie wspomnianej podstawówki.

– Posadzimy 50 lip, 20 czereśni i 20 krzewów irgi. Do tego część sadzonek mamy do rozdania mieszkańcom – wyjaśniał Leszek Kościński, nadleśniczy Nadleśnictwa Wałbrzych, które włączyło się do akcji.