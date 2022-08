Ale bryki! Ponad 50 zabytkowych samochodów i motocykli na wałbrzyskim Rynku! [ZDJĘCIA]

Ryk silników, dyskretny czar ręcznie szytej tapicerki, niespotykana już dziś linia błotników, a zamiast bagażnika - kosz. Takie ciekawostki mogli dziś (6 sierpnia) usłyszeć i zobaczyć na wałbrzyskim Rynku wielbiciele motoryzacji. Najstarszy w tej edycji imprezy był Daimler RQ 3-20 rocznik 1934 z załogą z Republiki Czeskiej, Czesi, Niemcy i wielbiciele motoryzacji z Polski prezentowali swoje cacka z pierwszej i drugiej połowy XX wieku Nie brakowało też poczciwych maluchów - Fiatów 126p i dużych Fiatów - 125p.

Przypominamy, że X Wałbrzyski Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych rozpoczął się w godzinach porannych w Harcówce w Wałbrzychu, następnie przeniósł się do Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych Jerzego Mazura. Po wizycie w Boguszowie-Gorcach, Świebodzicach i deptaku w Szczawnie-Zdroju właściciele zabytkowych samochodów i motocykli wrócili do Wałbrzycha. Podczas tego przejazdu prezentowali swoje pojazdy, sami niejednokrotnie przebrali się by wczuć w klimat epoki, w której ich pojazdy były królami szos.