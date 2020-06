Amerykański ninja z Wałbrzycha! Wiedzieliście?

O sprawie w 2017 roku pisał portal Wirtualna Polska przy okazji 20. Festiwalu Filmów Kultowych w Gdańsku. Reżyser był jednym z gości, a rozmawiał z nim dziennikarz Grzegorz Kłos.

Dzięki niemu dowiedzieliśmy się, że reżyser naprawdę nazywa się Shmulik Firstenberg i urodził się w Wałbrzychu. "Dzięki niemu termin "ninja" wszedł na stałe do słownika filmowego, a Michael Dudikoff stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy lat 80" - pisze Wirtualna Polska.

Jak tłumaczy Shmulik Firstenberg jego rodzice pochodzą z Sochaczewa, a w czasach II wojny światowej trafili na Syberię. Kiedy wrócili do kraju, podobnie jak wielu innych Żydów zamieszkali w Wałbrzychu, gdzie wiedli spokojne życie klasy średniej.

"Mój tata był szanowanym nauczycielem muzyki i wykładał w kilku lokalnych szkołach. Rodzice zdecydowali się opuścić kraj, kiedy stało się jasne, że Polska upodabnia się do ZSRR. Na własnej skórze doświadczyli, do czego zdolni są komuniści i nie zamierzali ponownie przez to przechodzić" - zdradza wp.pl Shmulik Firstenberg.