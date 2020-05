Aqua-Zdrój rezygnuje z siatkarzy! Co dalej z siatkówką w Wałbrzychu?

Oświadczenie miasta w sprawie klubu siatkarskiego MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych

Szanowni Państwo miło mi poinformować, że wałbrzyska siatkówka ponownie zwiąże się z marką, która jest symbolem największych osiągnięć wałbrzyskich zawodników. Czasy świetności tej dyscypliny sportu w naszym mieście to Chełmiec Wałbrzych. Klub, który niemal przez trzy dekady należał do krajowej czołówki, sięgając po Puchar Polski i mógł się poszczycić reprezentacyjną karierą takich zawodników jak Bronisław Bebel, Krzysztofa Janczak czy Krzysztof Ignaczak. Powrót do korzeni jest możliwy po decyzji Zarządu Spółki Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA-ZDRÓJ, który w porozumieniu z władzami miasta zrezygnował z prowadzenia drugoligowego klubu siatkarskiego MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych. Towarzyszą temu starania o formalne przejęcie praw do gry zespołu w II Lidze Siatkówki Mężczyzn przez stowarzyszenie KPS Chełmiec-Wałbrzych.

Powodzenie tych planów oznacza, że w sezonie 2020/2021 zespół prowadzony przez trenera Fabiana Kurzawińskiego mógłby wystartować w II lidze pod historyczną nazwą CHEŁMIEC WAŁBRZYCH. W przekonaniu inicjatorów tego zamierzenia klub KPS Chełmiec Wałbrzych przy wsparciu finansowym miasta zapisze nową kartę w historii wałbrzyskiej siatkówki.