Arboretum w Wojsławicach, cudowne miejsce niecałą godzinę jazdy od Wałbrzycha. Zobaczcie jak tam teraz pięknie! Zdjęcia

Lubicie świeże powietrze, piękne zapachy, cudowne kwiaty, bujną zieleń i śpiew ptaków? Wybierzecie się do Arboretum w Wojsławicach, tam to wszystko jest. A z Wałbrzycha dojedziecie do Wojsławic samochodem w niecałą godzinę. Arboretum czynne jest od 18 kwietnia do 23 października codziennie, w godz. 9 – 18. Ogród można zwiedzać do godz. 20.

Jest tam gdzie zjeść, ale można np. zabrać ze sobą kocyk i urządzić sobie mały piknik na trawie.

Przy arboretum znajduje się duży, darmowy parking. Można tam też kupić różne, piękne rośliny.