Autobus z Wałbrzycha pojechał na granicę w Przemyślu zawieźć pomoc dla Ukraińców od wałbrzyszan

O pomoc dla rodaków zaapelowali Ukraińcy pracujący i mieszkający w Wałbrzychu podczas wczorajszej pokojowej manifestacji przed Urzędem Miasta w Wałbrzychu. Na dary od mieszkańców czekali w siedzibie RWS przy ulicy Chrobrego 1. Mieszkańcy nie zawiedli, jeszcze tego samego dnia odpowiedzieli na apel o pomoc. Na miejscu natychmiast zaczęli się pojawiać się ludzie przynoszący najpotrzebniejsze rzeczy. Wodę, soki, konserwy, bandaże, leki przeciwbólowe, środki higieny osobistej dla kobiet, pieluchy, żywność dla niemowląt, ciuchy... Wśród nich zwykli wałbrzyszanie, którzy dzielili się tym co mają.

Dzisiaj rano wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy zostały zapakowane do autobusu, który ze stacji Lotos w sąsiedztwie wałbrzyskiej Palmiarni pojechał na granicę w Przemyślu.

Kiedy wolontariusze pakowali już dary do autobusu, na stację wciąż podjeżdżali wałbrzyszanie i dowozili potrzebne rzeczy. Był pan, który przywiózł śpiwory i koce. Była kobieta, która zgłosiła się jako wolontariuszka do pomocy przy pakowaniu. - Chcę po prostu jakoś Wam pomóc - skwitowała krótko i poszła ładować pakunki do luku bagażowego. Ktoś inny przyszedł wpłacić sporą sumę pieniędzy na rzecz stowarzyszenia Ukraina - Wałbrzych. - Po wojnie mój dziadek przyjechał z Ukrainy do Wałbrzycha, czuję że powinienem w ten sposób pomóc mieszkańcom regionu, gdzie toczy się wojna - powiedział nam mężczyzna.