Aż 16 milionów złotych na rozwój pracowników w dolnośląskich firmach!

Pracodawcy z Dolnego Śląska mogą już dowiadywać się jak zdobyć pieniądze na wsparcie kadry w swoich firmach. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ma bowiem w tym roku aż 16 milionów złotych do przekazania im na kursy, szkolenia i studia podyplomowe, czyli rozwój pracowników.

Wiadomo ile w powiatach na rozwój pracowników

Pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostały już podzielone na każdy z dolnośląskich powiatów. Do subregionu wałbrzyskiego trafiło na przykład prawie 3,7 mln zł., a subregion wrocławski z miastem Wrocław będą miały do rozdysponowania w sumie 5,7 mln zł (w galerii zobaczycie ile pieniędzy trafi do subregionów i powiatów)