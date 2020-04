Irena Raszka, bajkopisarka z Wałbrzycha, zorganizowała konkurs dla dzieci, na ilustrację do jej wiersza

Irena Raszka z Wałbrzycha zorganizowała konkurs dla dzieci, na ilustrację do jej wiersza. Pani Irena pracuje w Komendzie Miejskiej Policji. Blisko pięć lat temu zaczęła pisać bajki i poezję dla dorosłych. Bajki nie tylko pisze, ale też czyta je dzieciom w bibliotekach, szkołach, przedszkolach w Wałbrzychu i w innych miastach, także podczas akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W styczniu 2018 roku otrzymała jednorazowe stypendium od Prezydenta Miasta Wałbrzycha przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Dzięki niemu i wsparciu wielu bezinteresownych osób wydała 500 egzemplarzy książki „Baje, bajki, rymowanki”. W 2019 roku wraz z Multimedialną Filią Biblioteczną w Wałbrzychu zorganizowała dwa konkursy: literacki oraz plastyczny pt. „Wiersze zaklęte w obrazkach” do jej utworów. Niektóre, nagrodzone prace dzieci ilustrują bajki nowej książki „Kropkowanki – rymowanki”, która przygotowywana jest obecnie do druku. Irana Raszka współpracuję też z Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu i Wałbrzychu.

– Obecnie mamy bardzo trudny czas dla dorosłych, a w szczególności dla dzieci. Izolacja, nauczanie zdalne są trudne do zaakceptowania przez dzieci dlatego postanowiłam zabawić je ogłaszając na Fejsbuku konkurs na ilustrację do mojego wiersza. Nagrody do konkursu ufundował Pan Ryszard Żerkowski mieszkający w Sydney. Jest on mecenasen kultury polskiej za granicą i od początku wspiera moja twórczość dla dzieci – wyjaśnia pani Irena. Oto treść ogłoszonego przez nią konkursu „KONKURS Kochani wielu z nas ma dzieci, wnuki, które w tym trudnym czasie często się nudzą. Z myślą o nich napisałam wiersz. Mam nadzieję, że fajnym urozmaiceniem spędzenia czasu przez nasze maluchy będzie narysowanie ilustracji do niego. W związku z tym chciałabym ogłosić konkurs na taką ilustrację dla

dzieci do 11 lat. Przewiduję nagrodę i wyróżnienia dla najlepszych rysunków. Ponieważ w dalszym ciągu jest ogromne zagrożenie zarażeniem się koronawirusem dla naszego wspólnego bezpieczeństwa wszystkich zainteresowanych proszę o przesłanie wyraźnych zdjęć rysunków na mail

rysunekbajka@wp.pl

do 26 kwietnia 2020r

dołączając dane kontaktowe (może być imię i nazwisko dziecka lub imię i pierwsza litera nazwiska, wiek, miasto i mail) oraz zgodę na opublikowanie danych (publikacja dot. tylko zwycięzców, ale zgodę muszą dołączyć wszyscy np. pod rysunkiem) na portalu społecznościowym. Wyboru prac w wersji komputerowej

dokona 4 osobowa komisja zasiadająca osobno przy komputerach w swoich mieszkaniach.

Dziękuję wszystkim zainteresowanym i chętnym do zabawy. Irena Raszka BAŚŃ O WIRUSIE

Drogie dzieci dobrze wiecie,

Że koronawirus rozprzestrzenia się po świecie.

Jego wygląd pewnie znacie:

Jest okrągły i w koronie,

Atakuje usta, nosek, oczy, dłonie.

Niewidzialny, bez zapachu

W organizmie panoszy się bez strachu.

Boli gardło i powietrza też brakuje

Bo on płuca nam rujnuje.

Trzeba wojnę mu wytoczyć!

Wszystkie siły swe zjednoczyć!

Kiedy dłonie szorujecie

To już walkę z nim zaczniecie.

Pamiętajcie zatem stale,

Woda z mydłem zdrowie daje!

Szuru buru! myjcie śmiało

Żeby mydło go zabrało.

Choć słoneczko ładne świeci

To wy, bardzo mądre dzieci

W swoich domach wciąż siedzicie.

Czasem jednak się nudzicie.

Chciałoby się wyjść na rower

I na placu zabaw się pobawić

Lecz nie wolno! bo ten wirus może zabić.

Choć czas nieco wam się dłuży,

A nie jeden z was się wkurzy!

To ta wojna, która z nim już trwa,

Wkrótce efekt pozytywny da.

My, wirusa pokonany,

I spokojnie w izolacji wytrzymamy!

Choć w koronie paraduje

I panować usiłuje

To królować nam nie będzie!

Wytępimy jego wszędzie!

Wszyscy zgodnie dziś wołamy:

Hejże hola!

Wskakuj do zaczarowanego wora!

Tam się rozprawimy z tobą

Nasze czary wszystko mogą!

Potem słońce nam zaświeci

Zdrowi będą dorośli i dzieci!

Epidemia się zakończy

Radość wszystkich ludzi złączy!”

