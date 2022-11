Barbórka Wałbrzych 2022: Program nadchodzącego górniczego święta Elżbieta Węgrzyn

W tym roku obchodom dodatkowo uroczystego charakteru doda fakt, że Barbórka górników węgla kamiennego w Wałbrzychu właśnie została wpisana na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Festiwal Tradycji Górniczych "Barbórka" rusza już w piątek - 2 grudnia i potrwa do niedzieli. Będą to już tradycyjnie wydarzenia dla różnych grup wiekowych oraz dla całych rodzin. Zapraszamy do Starej Kopalni w Wałbrzychu, tu wiedzą jak świętować. Szczegółowy program znajdziecie w opisach zdjęć w naszej galerii.