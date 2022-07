Basen na Rusinowej przy ulicy Bystrzyckiej w Wałbrzychu. Ostatnie chwile radości wałbrzyszan. Tak tu było cudownie [ZDJĘCIA ARCHIWALNE] Dariusz Gdesz

Gdy upał stawał się nie do zniesienia, kto żyw jechał na Rusinową w Wałbrzychu, by popluskać się na kultowym basenie odkrytym. Pełen pasażerów autobus linii 5, zapełniony samochodami parking przy basenie, to był znak, że lato w pełni. Te obrazki zobaczymy już tylko na zdjęciach...