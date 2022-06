Basen odkryty w Świebodzicach idealny na upały, największy w regionie. Zaglądają tu mieszkańcy miasteczka i goście z Wałbrzycha i okolic

Co zjeść na basenie w Świebodzicach?

Basen w Świebodzicach jeden z największych kompleksów w regionie

Basen znajduje się przy ul. Rekreacyjnej 1. Chętnie zaglądają tu mieszkańcy Świebodzic, Wałbrzycha i okolicznych miasteczek, bo jest to jeden z największych kompleksów letnich basenów na Dolnym Śląsku. Jest tu basen pływacki o pow. 50 m x 12,5 m i głębokości od 1,2 m do 1,8 m i basen rekreacyjny dla tych, którzy jeszcze nie nauczyli się pływać o głębokości do 1 m.

Coś dla siebie znajdą tu też rodzice z małymi dziećmi. Dla nich przewidziano dwa brodziki ze stali nierdzewnej, jeden płytszy z fontanną (tzw. jeżyk wodny), drugi głębszy.

Zdecydowanym plusem dla gości jest fakt, że każdy możne znaleźć tu ustronne miejsce i kameralny kącik zarówno pod drzewem w cieniu, jak i w pełnym słońcu. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą grać na boisku do siatkówki plażowej i piłki nożnej.