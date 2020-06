Basen w Aqua-Zdroju w Wałbrzychu rusza ponownie w lipcu!

Na basenie w Aqua - zdroju będzie mogło przebywać prawdopodobnie 150 osób jednocześnie. To prawie dwa razy tyle, co na pływalni w Świebodzicach, który przyjmuje do 80 osób. Nieoficjalnie wiemy, że to będzie test. Basen ma być czynny w czasie wakacji i jeśli frekwencja będzie duża, będzie działać także we wrześniu, jeśli zainteresowanie będzie małe, może zostać ponownie zamknięty.

Basen w Aqua -Zdroju w Wałbrzychu ma być czynny od godziny 10 do 22

Podczas dzisiejszej konferencji poznamy odpowiedzi na pytania, jak będzie funkcjonował wałbrzyski basen. Problemy mogą pojawić się z grafikiem pracy choćby na kasach, przez brak kadry zamknięta jest też restauracja. Przypomnijmy, że pracę w Aqua-Zdroju w Wałbrzychu straciło 100 osób, a zostało 28.

Przez blisko trzy miesiące obiekt nie funkcjonował, więc nie zarabiał. Dodatkowo gmina Wałbrzych zmniejszyła o połowę dotację dla spółki.