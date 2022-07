Bawiliście się w dyskotece K10 w Wałbrzychu? Mnóstwo zdjęć na fanpejdżu nieistniejącej już dyskoteki

Klub Muzyczny K 10 w Wałbrzychu działał na Piaskowej Górze

Grano tu muzykę klubową, głównie House, Disco i Electro House, Progressive, Trance. Organizowano imprezy okolicznościowe i koncerty, zarówno lokalnych gwiazd jak Edyta Nawrocka, jak i przyjezdnych, jak Dj Booking, Stone Bridge, Chris Kaeser. Jednym z ostatnich był koncert Zespołu Feel. Bawiono się tu do białego rana. Wielu wałbrzyszan z nostalgią wspomina to miejsce i narzeka, że dzisiaj w mieście nie ma już takich dyskotek. Na fanpejdżu klubu zachowało się mnóstwo zdjęć z 2013 roku, do dziś tę stronę lubi 2800 osób. Kliknijcie i obejrzyjcie zdjęcia na fanpjedżu K10.