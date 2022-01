Będzie pierwsza wałbrzyska wieża widokowa. Wiadomo jak ma wyglądać. Zobaczcie wizualizacje!

Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na koncepcję wieży widokowej w Wałbrzychu. Pierwszy taki obiekt w mieście (wzniesiona kilka lat temu wieża na górze Borowa stoi na pograniczu Wałbrzycha i Jedliny-Zdroju i była budowana wspólnie z Jedliną) ma stanąć w parku im. Jana III Sobieskiego. Będzie kosztował około 3,8 min zł.

– Zakładamy, że wieża zostanie wzniesiona do końca bieżącego roku – mówi Roman Szełemej, prezydent miasta.

Projekt obiektu przygotuje ISBA Grupa Projektowa sp. z o.o. z Wrocławia, która zwyciężyła we wspomnianym konkursie.

– To było dla nas wyzwanie. To wieża miejska, która wpisuje się w panoramę miasta – mówią triumfatorzy konkursu.

Wieża w Parku Sobieskiego stanie pomiędzy zbiornikami z wodą, a schroniskiem Harcówka. Będzie miała 34 metry wysokości i sześć tarasów widokowych. W przyszłości planowane jest zamontowanie na niej windy.