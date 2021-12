Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do Wałbrzycha. To jedna z najpiękniejszych tradycji bożonarodzeniowych

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło bezpiecznie do Wałbrzych Moje Miasto - zameldował Artur Marlinga, komendant wałbrzyskiego Hufca ZHP. Przywiózł je z Wrocławia, gdzie w niedzielę odbyło się spotkanie Komendantów Hufców Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, gra miejska dla drużyn, msza święta i uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Wcześniej światełko odebrano od Słowaków na granicy polsko - słowackiej.

- Od dzisiaj (poniedziałek 13 grudnia 2021) wałbrzyscy harcerze oraz zuchy będą roznosić Światełko Betlejemskie do szkół, przedszkoli, instytucji miejskich, szpitali, służb mundurowych, DPS-ów, organizacji pozarządowych oraz do przedsiębiorców, ale także do wszystkich z całego powiatu wałbrzyskiego - informuje Artur Marlinga.