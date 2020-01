Bieg Gwarków już 9 lutego. Zobaczcie zdjęcia z kilku ostatnich (niekoniecznie z trasy). Trochę ponad 10 lat a jakby epoka!

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku odbędzie się XXXVII Bieg Gwarków. Organizatorzy wyznaczyli jego datę na 9 lutego. To znakomicie. To czy impreza odbędzie się nie było przecież wcale oczywiste.

Niestety, pogoda miłośników biegania na nartach na naszym terenie przecież nie rozpieszcza. Wielki bieg narciarski z tego powodu odwoływano już nie jeden raz. Ostatnio Gwarki odwołano w marcu 2019 roku. Zapowiedziano wówczas, że odbędą się 9 lutego 2020 roku – i tak ma być.

Głównym organizatorem imprezy zostało Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich. Biegi zostaną rozegrane na Przełęczy Jugowskiej 9.02, start o godz. 11. Dystanse to 20 km open KiM i 10 km open KiM (Memoriał Józefa Pawlika). Obecnie wpisowe wynosi 70 zł (do 08.02 godz. 23:59), w dniu startu wpisowe to 100 zł. Zapisy na www.datasport.pl.