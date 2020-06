Biurokraci. Otwórzcie nam stadion na Piaskowej Górze!

- Jestem wściekła, naprawdę wkurzona i znam wiele osób, które podzielają moje zdanie. Apelujemy: biurokraci oddajcie nam stadion na Piaskowej Górze! - mówi zdenerwowana Róża Kuczera z Wałbrzycha. Jak zaznacza, ze stadionu korzystało dziesiątki mieszkańców Piaskowej Góry.

- Znam osobiście trzy osoby po udarze, dwie po wylewie i kilka starszych które bywały tam z opiekunami. Dla nas to całe życie, uprawianie sportu to nasz sposób, by wrócić do zdrowia, to zalecenie lekarzy, ten stadion w ogóle powinien zmienić nazwę na rekreacyjny a nie sportowy. On jest nasz, mieszkańców! - mówi pani Róża.

Jest to kobieta, słusznego już wieku, która korzystała z tego stadionu regularnie. Maszerowała tam robiąc kilka okrążeń dziennie. - Dla niej to sport i rehabilitacja, a z punktu widzenia urzędników rekreacja...

- To jest stadion sportowy, podkreślam, a nie rekreacyjny. Tu się nie chodzi na piwo, albo posiedzieć, tylko uprawiać sport... To jedna kwestia, druga to fakt, że rząd nas obarczył utrzymaniem reżimu sanitarnego na stadionie. Jest on czynny w godzinach, kiedy działają na nim na przykład szkółki piłkarskie. Wtedy mieszkańcy też mogą wejść - zaznaczał w rozmowie z nami były już prezes Aqua-Zdroju, zarządcy obiektu na Piaskowej Górze, Piotr Rachwalski.