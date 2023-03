Biznesy na sprzedaż w Wałbrzychu! Solaria, sklepy, salony piękności, bary, pizzerie i inne ZDJĘCIA, CENY, LOKALIZACJE lokali usługowych

Biznesy na sprzedaż w Wałbrzychu

W popularnym serwisie sprzedaży nieruchomości otodom.pl pojawiło się ponad 40 lokali użytkowych usługowych na sprzedaż w Wałbrzychu. Zainteresowani mogą kupić same lokale, a w wielu sytuacjach przejąć całe biznesy. Sklep narciarski proponuje potencjalnemu klientowi nawet bezpłatne szkolenie dotyczące sprzedaży zimowego asortymentu, co jak co, na nartach i zimowym sprzęcie trzeba się jednak znać. Ale to nie wszystko. Można kupić kilka salonów piękności w dobrych lokalizacjach. Na sprzedaż są także dwa solaria, jedno z nich prosperuje od lat na Podzamczu, można też tam odbierać paczki od kurierów DPD.