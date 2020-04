Boguszów-Gorce: Burmistrz odwołuje zastępcę ...zza krat

Sebastian Drapała, zastępca burmistrza Boguszowa-Gorc poinformował w mediach społecznościowych, że 14 kwietnia został odwołany z funkcji przez...burmistrza. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że burmistrz Jacek C. przebywa aktualnie w areszcie. Trafił tam 19 grudnia 2018 roku. Został wtedy zatrzymany (po niecałym miesiącu sprawowania urzędu) przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w swoim gabinecie w boguszowskim ratuszu. Przyjmował akurat korzyść majątkową w wysokości 50 tys. zł od prywatnego przedsiębiorcy. Jacek C. usłyszał wówczas w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy trzy zarzuty: przyjęcia korzyści majątkowej, płatnej protekcji oraz niegospodarności i wyrządzenia nią szkody majątkowej w kwocie ponad 4 mln zł na szkodę gminy Boguszów-Gorce. Później doszedł jeszcze zarzut związany z przyjęciem korzyści majątkowej za wydanie zgodnej z oczekiwaniami decyzji administracyjnej.

Jeszcze 11 marca tego roku sąd w Świdnicy przedłużył do 18 czerwca, czyli o trzy miesiące, areszt dla Jacka C.

Ten jednak cały czas twierdzi, że jest niewinny (nie ma wyroku zatem zgodnie z prawem za winnego nie może być uznawany). Nie został też zawieszony w czynnościach służbowych i może podejmować takie personalne decyzje (prawdopodobnie na swojego zastępcę powołał też Agnieszkę Walkosz-Berdę, byłą prezes Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.) Jeśli tego dotąd nie robił to była to wyłącznie jego wola.

Warto przypomnieć, że w Boguszowie-Gorcach 13 marca miało się referendum w sprawie odwołania przebywającego w areszcie burmistrza. Z powodu zagrożenie koronawirusem zawiesil je Komisarz Wyborczy.