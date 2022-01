Boguszów-Gorce: Nie zamknęła drzwi na zamek. Straciła 13 tysięcy złotych!

To co spotkało 79-latkę z Boguszowa-Gorc może być nauką i przestrogą dla wszystkich. Niestety zdarzenie jest przykre dla wspomnianej kobiety, która nie zamknęła drzwi na zamek i poszła się kąpać. Straciła 13 tysięcy złotych.

Gdy bowiem brała kąpiel ktoś wszedł do jej mieszkania przy ul. Racławickiej i zabrał trzy portmonetki z pieniędzmi, dokumentami oraz kartą bankomatową, przy której był również pin do niej.

Starsza pani dopiero następnego dnia zorientowała się, że została okradziona. Kiedy sprawdziła swoje konto bankowe, okazało się, że zniknęło z niego łącznie 13 tysięcy złotych.

Natychmiast powiadomiła policję.

– Z zebranego materiału w sprawie wynikało, że pięciu wypłat w bankomatach na kwotę 5 tysięcy złotych oraz łącznie trzynastu płatności kartą na kwotę około 8 tysięcy złotych odpowiada dwóch mężczyzn oraz kobieta. Trop poprowadził boguszowskich funkcjonariuszy do Kamiennej Góry. Jeszcze drugiego stycznia zatrzymani zostali dwaj mężczyźni w wieku 41 oraz 30 lat, a dzień później w ręce mundurowych wpadła 34-letnia kamiennogórzanka – informują w wałbrzyskiej Policji.