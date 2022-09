Boguszów-Gorce zostanie odcięty do świata? Mieszkańcy miasta zaniepokojeni

Boguszów-Gorce - trudno tu dojechać bez utrudnień

Ograniczone wiaduktami, potokami i przejazdami kolejowymi miejscowości położone w pagórkowatym terenie jak Boguszów-Gorce, miejscowość z najwyżej położonym Rynkiem w Polsce, mają codzienne problemy z dojazdem do szkoły i pracy. Jeśli jednocześnie prowadzone są na istotnych drogach dojazdowych remonty, to robi się w tych miastach niebezpiecznie z uwagi na ograniczone możliwości dojazdu tam służb, lub też ich spowolnienie objazdami. Do takiej sytuacji może dojść w najbliższych dniach w Boguszowie-Gorcach.

Boguszów-Gorce - zamknęli drogę, planują drugą

W mieście tym nadal nie jest drożny dla całego ruchu wiadukt na ul. Krakowskiej - przedłużający się jego remont powoduje trudności z dojazdem do Osiedla Krakowskiego i Boguszowa ruchu kołowego z wyjątkiem komunikacji miejskiej.

Ten brak nie byłby tak bardzo istotny, gdyby nie planowane na nadchodzący miesiąc zamknięcie ul. Zachodniej w Wałbrzychu, a z nią serpentyn, czyli dojazdu do Boguszowa-Gorc jedną z ważniejszych dróg dojazdowych nie tylko do tej gminy, ale również do innych położonych po drodze do Kamiennej Góry.

Pisaliśmy o tym: