Boguszów-Gorce: Zrobił podkop i ...włamał się do mieszkania sąsiada

Mieszkaniec Boguszowa-Gorc włamał się do swojego sąsiada w nietypowy sposób, znany głównie z filmów kryminalnych np. o napadach na bank. Mężczyzna wykonał podkop.

– Wykuł dziurę w podłodze swojego pokoju, by następnie to samo zrobić w pomieszczeniu obok, i wykradł z sąsiadującego mieszkania miedziane i metalowe elementy centralnego ogrzewania, powodując straty w kwocie ponad tysiąca złotych – informują w wałbrzyskiej policji.

W miniony piątek funkcjonariusze kryminalni wałbrzyskiej komendy wybrali się na ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach i zatrzymali 35-latka.

Na tym jednak nie koniec zatrzymań włamywaczy z okolic tej miejscowości. Już bowiem w sobotę, około godz. 17 policjanci z Boguszowa-Gorc otrzymali zgłoszenie o włamaniu do domku jednorodzinnego w Borównie.

– Jeden ze sprawców miał zostać ujęty przez właściciela posesji na gorącym uczynku przestępstwa. Na miejscu okazało się, że podejrzanym o włamanie jest 21-letni mieszkaniec Czarnego Boru, który uszkadzając ramę okna wszedł do wnętrza budynku i przygotował sobie do wyniesienia sporą ilość kabla elektrycznego. Straty pokrzywdzony oszacował na około 700 złotych.