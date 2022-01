Bracia ze Świebodzic, którzy podcięli gardło mężczyźnie na przystanku, oskarżeni o usiłowanie zabójstwa. Powstrzymała ich pani Jola

38-letni mężczyzna, który stał się ofiarą braci N. przyjechał do Świebodzic, by pomóc rodzicom w pracach na działce. Kiedy skończył, około godziny 18.30 poszedł na przystanek autobusowy, by wrócić do domu. Wtedy na przystanku zjawili się dwaj pijani bracia ze Świebodzic, 38-letni Krzysztof N. i jego 28-letni brat Andrzej.

Miejscowi zaczepili mężczyznę i kazali mu opuścić przystanek. Kiedy oczekujący na przyjazd autobusu kategorycznie odmówił, rzucili się na niego i zaczęli bić.