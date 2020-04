Brał ze sklepów jak swoje. Teraz może posiedzieć 5 lat

Po pościgu zatrzymali wałbrzyscy policjanci 24-latka, który ukradł z drogerii artykuły kosmetyczne o wartości blisko 650 złotych. Do zdarzenia doszło 7 kwietnia około godz. 10.30 w okolicach ulicy Wieniawskiego. Okazało się, że to kolejny taki wybryk młodego wałbrzyszanina. Policjanci ustalili, że podejrzany ma na koncie kilkanascie takich wybryków, dokonanych w ostatnich tygodniach na terenie dzielnic Podzamcze oraz Piaskowa Góra, a spowodował straty o łącznej wartości ponad 1500 złotych. Dodatkowo policjanci drugiego komisariatu udowodnili mężczyźnie kradzież w centrum miasta szczoteczek elektrycznych o wartości blisko 650 złotych oraz popełnienie w listopadzie zeszłego roku przestępstwa gróźb karalnych w stosunku do 58-letniego wałbrzyszanina. 24-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Może teraz spędzić za kratkami nawet 5 lat.