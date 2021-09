Budowa drogi ekspresowej S3. Zdjęcia z placu budowy w Gostkowie. RED

Parę kilometrów od granicy Wałbrzycha powstaje największa inwestycja drogowa w naszym regionie. Przy tej inwestycji budowa obwodnicy Wałbrzycha wydaje się niewinną zabawą. Powstająca magistrala dorgowa droga połączy węzeł w Sadach Dolnych z przejściem granicznym z Republiką Czeską w Lubawce. Budowa 31 kilometrów trasy S3 od węzła w Bolkowie do granicy Polski w Lubawce będzie kosztować 3,2 mld zł. Na tym odcinku powstaną 62 obiekty inżynieryjne, między innymi mosty, wiadukty i przejścia dla zwierząt. Planowane są trzy węzły drogowe oraz dwa tunele o długości ok. 2300 m i ok. 320 m.