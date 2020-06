Budują nowe, zamykane parkingi na Podzamczu. Dostaniecie pilota do bramy

To już drug taki parking przy ulicy Basztowej. Pierwszy na 45 miejsc postojowych już działa. Na Podzamczu, które jest największą dzielnicą Wałbrzycha, spółdzielnia budowała już takie obiekty. Znajdują się przy ulicy Blankowej 11, Blankowej 44, Kasztelańskiej 70 i 84.

Parking, który właśnie powstaje, nie jet tani. Pochłonie między ok. 350-400 tysięcy złotych. - Jedno miejsce parkingowe kosztuje nas tam ok. 7-8 tys. zł. Ale muszę zaznaczyć, że to będzie pełen profesjonalizm. W tej kwocie jest utwardzenie terenu, odwodnienie, ułożenie kostki, oświetlenie, ogrodzenie, usypanie wałów i posadzenie krzewów wokół - mówi Tadeusz Choczaj, prezes SM Podzamcze.

Kiedy zostanie zrealizowana ta inwestycja, spółdzielnia będzie dysponowała w sumie 320 miejscami parkingowymi, na zamykanych placach. Pierwszeństwo mają członkowie spółdzielni. - Działa to tak, że jeżeli mamy 50 miejsc, a wniosków jest 60 od członków SM, to losujemy, komu przyznać miejsce. Taka osoba dostaje pilota i zawsze ma miejsce na parkingu. Kosztuje to od 30 do 46 zł za miesiąc - dodaje prezes Choczaj.