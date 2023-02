Budynek dawnej szkoły przy ul. Niepodległości 88 w Wałbrzychu w remoncie. Co tu powstanie? Nowe życie innych wałbrzyskich szkół

Była szkoła przy ul. Niepodległości 88 w remoncie

Około rok po zakupie rozpoczęły się przygotowania do działań remontowych. Do tej pory inwestor prowadził prace wewnątrz budynku, czego widomym znakiem była wymiana stolarki okiennej, nowy wygląd zaczęło też przybierać jedno skrzydło elewacji. Szarość ustąpiła tu modnemu kontrastowi czerni i bieli.

Jak informowała spółka InVałbrzych, gmach ten był zakupiony z jasnym zamysłem zagospodarowania go na potrzeby mieszkaniowe. Zdrowe mury i przestronne szkolne pomieszczenia to dobre środowisko do powstania ciekawych mieszkań. Jeśli do tego dodać sporą działkę wokół budynku - na której może powstać kolejny gmach o podobnej kubaturze - i jej położenie tuż przy ruchliwych trasach wylotowych z miasta (ul. Świdnicka) oraz w kierunku centrum (ul. Sikorskiego), mamy pełny obraz atutów tej nieruchomości.