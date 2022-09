Budynek nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczawnie-Zdroju prawie gotowy - robi wrażenie! Zdjęcia

Spore wrażenie robi budynek wznoszonego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczawnie-Zdroju. W obiekcie przy ul. Słonecznej trwają już prace wykończeniowe. Wykonywane są elewacje i roboty w pomieszczeniach wewnątrz. Widać już zatem jak będzie wyglądała ostatecznie bryła budowli, w której niedługo będzie miejsce dla 450 dzieci. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a na to się zanosi, to w II semestrze bieżącego roku szkolnego zostaną tam przeniesione dzieci ze starych szkoły i przedszkola.

Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego to największa inwestycja w powojennej historii uzdrowiska. Ma wartość blisko 25 mln zł.

ZS-P jest częścią nowoczesnego kompleksu sportowo-oświatowo-rekreacyjnego gdzie znajduje się już hala widowiskowo-sportowa, boisko i kryta pływalnia – Delfinek.

Trzeba dodać, że obecnie remontowane są też ulice w sąsiedztwie nowej szkoły: Lipowa, Słoneczna, Wczasowa, Kwiatowa, także plac Wolności.