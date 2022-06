Byłe kino Mieszko w Wałbrzychu to ptasi raj! Wstrzymanie rozbiórki uratuje dziesiątki istnień Elżbieta Węgrzyn

Dziś (3 czerwca) wykonywana została ekspertyza ornitologiczna dotycząca budynku przy ul. Niepodległości 245 w Wałbrzychu, czyli przeznaczonego do rozbiórki dawnego kina Mieszko. Mieszkańcy Podgórza wnioskowali o nią, by uratować gniazdujące w ruinie ptaki. Co stwierdził specjalista?