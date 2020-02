Byliście na wieży widokowej na Trójgarbie? Cudowne miejsce, wspaniałe widoki [ZDJĘCIA]

Wieżę wzniesiono ją na terenie masywu, z którego blisko do Czarnego Boru, Starych Bogaczowic i Szczawna-Zdroju. Inwestycję prowadził Czarny Bór (wieża stoi na jego terenie) w partnerstwie z dwiema pozostałymi gminami, oraz Fundacją Edukacji Europejskiej i Nadleśnictwem Wałbrzych.

Konstrukcja o wysokości 27,5 metra, robi wrażenie. Do jej wybudowania zużyto aż 67 ton stali, do tego około 60 kubików drewna i trochę betonu (50 – 60 kubików).

Wieża jest jedną z największych atrakcji turystycznych okolicy. Jest najwyższym takim obiektem w tej części Sudetów. Z jej szczytu, przy dobrej widoczności widać np. budynek Sky Tower we Wrocławiu. Konstrukcja nie dość, że jest najwyższa w okolicy, to ma nietypowy kształt. Wzniesiono ja na podstawie trójkąta, z wysuniętymi platformami widokowymi. Budowa wieży widokowej na Trójgarbie jest drugim etapem projektu „Ekomuzeum wokół Trójgarbu - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca". Na wieże i zagospodarowanie terenu wokół niej wydano 1,79 mln zł (wybudowano też m.in.: wiaty, ławostoły, ławki, tablice edukacyjne, stojaki rowerowe i kierunkowskazy.