Byliście uczniami podstawówki nr 1 w Wałbrzychu? Zobaczcie wspominkowe zdjęcia! Paweł Gołębiowski

Byliście może uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałbrzychu? To szkoła w centrum miasta, przy ulicy Limanowskiego. Przed laty była to ulica Dymitrowa, szkoła jest natomiast obecnie częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5. Zmienia się, ale „jedynka” zawsze uchodziła za jedną z najlepszych szkół podstawowych w mieście. Zobaczcie zatem zdjęcia z kronik tej placówki. Od czasów po II wojnie światowej ukończyły ją tysiące osób. Zobaczcie fotografie z m.in.: wycieczek, akademii, różnych uroczystości, także robione w klasach. Może rozpoznacie tam siebie, swoich bliskich czy przyjaciół. To pierwsza część zdjęć. Za kilka dni opublikujemy kolejną!