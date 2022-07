Były kościół ewangelicki przy ul. 1 Maja w Wałbrzychu do wyburzenia? To absurdalne!

Były kościół ewangelicki na Sobięcinie - właściciel złożył wniosek

Jak udało nam się ustalić, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego istotnie odnotował, że Prezydent Miasta Wałbrzycha od początku czerwca 2022 rozpatruje wniosek Fundacji Jesus Christ Security, która zwróciła się o pozwolenie na "rozbiórkę budynku gospodarczego, przy ul. 1 Maja 140, dz. nr 106/1, obręb 29 Sobięcin, 58-305 Wałbrzych".

Jako że zabudowania i główny budynek kościoła przez całe dekady służyły za magazyn RSW Prasa-Książka-Ruch, czyli późniejszego RUCH S.A. wywnioskowano, że to o rozbiórkę kościoła chodzi. GUNB odnotował także, iż wniosek ten nie wymagał uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków. To zastanawiające, bo gmach byłej świątyni figuruje Gminnej Ewidencji Zabytków. To również podnosi szefowa Wałbrzyskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

We wniosku złożonym do wałbrzyskiego Ratusza zaznaczono też, iż planowany do wyburzenia jest budynek o kubaturze 270 m sześciennych z tzw. kategorii III. Wedle prawa budowlanego obejmuje ona "inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie". To jasno wskazuje, że wnioskodawcy nie może chodzić o wyburzenie dużego i zabytkowego gmachu, któremu daleko jest do kubatury garażu, czy domku letniskowego.