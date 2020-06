Chcecie wybrać się nad wodę? Może nad zalew w Starych Bogaczowicach [ZOBACZCIE ZDJĘCIA]

Pogoda jest całkiem niezła. Jeśli chcecie poplażować gdzieś na słońcu, na świeżym powietrzu, to może wybierzecie się nad zalew w Starych Bogaczowicach. Z Wałbrzycha to bardzo niedaleko, a jest spokojnie, cicho. Ludzi tam niewiele, co podczas epidemii jest z pewnością zaletą. Kto zechce może np. pomoczyć nogi w wodzie. Można też powędkować, bo w zalewie roi się od ryb.

