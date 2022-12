Chcesz kupić dom, ale z funduszami krucho? Zobacz najtańsze oferty z Wałbrzycha i okolic! Paweł Gołębiowski

Posiadanie własnego domu jest marzeniem wielu osób. Niestety zakup nieruchomości to spory wydatek. Sprawdziliśmy (na otodom.pl) czy w Wałbrzychu i okolicy (w promieniu 50 km) można kupić jakiś dom w cenie do 120 000 zł. Jest kilka takich ofert. Domy są jednak w różnych miejscach i w różnym stanie. Zobaczcie. Pod każdym zdjęciem w galerii znajdziecie link do oferty.