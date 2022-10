Chcesz kupić rower? Zobacz najnowsze oferty z Wałbrzycha na OLX! Paweł Gołębiowski

Mamy już co prawda jesień, ale pogoda dopisuje i wygląda na to, że jeszcze długo będzie można pojeździć na rowerze. Jeśli zatem ktoś planuje zakup takiego jednośladu, to chyba nie jest na to za późno. A może cena będzie atrakcyjniejsza niż wiosną czy latem? Zobaczcie garść najnowszych ogłoszeń z Wałbrzycha zamieszczonych na portalu OLX.pl Przy każdym zdjęciu w galerii krótka informacja i link do oferty!