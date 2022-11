Chcesz wynająć dom w Wałbrzychu i okolicy? Zobacz kilkanaście ofert! Paweł Gołębiowski

Planujesz wynająć dom w Wałbrzychu lub w okolicy? To wiąże się zazwyczaj z większymi kosztami niż wynajęcie mieszkania, ale i komfort jest wyższy. Do tego taką nieruchomość można zajmować w kilka osób, i np. zrzucić się na opłatę. A bywa, że kogoś zwyczajnie stać na wydanie miesięcznie kilku tysięcy złotych na wynajęcie domu. Sprawdziliśmy na portalu otodom.pl jakie domy są do wynajęcia w Wałbrzychu i w promieniu 25 km od miasta (oferty z ostatnich tygodni). Zobaczcie co, gdzie i za ile. W galerii, pod zdjęciami krótki opis i link do oferty.