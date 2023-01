Chcesz zamieszkać w uzdrowisku? Możesz kupić mieszkanie w Szczawnie-Zdroju! Zobacz aktualne oferty, z cenami i zdjęciami! Paweł Gołębiowski

Szczawno-Zdrój to chyba najpiękniejsze miejsce do zamieszkania w okolicach Wałbrzycha. Jeśli masz do dyspozycji około 200 tysięcy złotych, możesz bez problemu kupić tam mieszkanie, ale są też większe apartamenty w cenie około miliona złotych. Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.