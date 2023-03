Chidom trafił w ostatnich sekundach i koszykarze Górnika wygrali w Opolu!

Trwa imponująca seria koszykarzy Górnika Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych. Podopieczni trenera Marcina Radomskiego wygrali 11 mecz z rzędu. Tym razem lider I ligi pokonał na wyjeździe 80:79 Weegree AZS Politechniki Opolskiej.

Zwycięstwo w Opolu przyszło wałbrzyszanom ze sporym trudem. Po pierwszej połowie spotkanie to gospodarze prowadzili wyraźnie 47:37. Po zmianie stron boiska Górnik Trans.eu Zamek Książ wziął się jednak do roboty i przd ostatnią kwarta przegrywał już tylko 62:65.

Ekipa z Opola widząc, że zwycięstwo wymyka im się rąk walczyła ambitnie o utrzymanie do końca pojedynku chociaż minimalnej przewagi. Nie udało im się to jednak. Na 5 sekund przed końcową syreną Arinze Chidom trafił spod kosza, ustalając wynik spotkania.

Następny mecz Górnik Trans.eu Zamek Książ rozegra w sobotę, 18 marca w Wałbrzychu. Zmierzy się wtedy o godz. 18 w hali Aqua Zdroju z KKS Polonią Warszawa.