Chodziliście na ten basen? Zobaczcie co z niego zostało

Nie tylko Wałbrzych nie ma obecnie basenu pod gołym niebem. Nie ma go też w sąsiednim Szczawnie-Zdroju. Już od dawna brakowało chętnych do gospodarowania obiektem w uzdrowisku. Marna pogoda latem, rok po roku, powodowała, że trudno było na tym zarobić, a właściwie to nawet nie tracić. Wreszcie teren z upadającym basenem kilka lat temu sprzedano. Obecnie prywatny właściciel też chce go sprzedać. Na razie bez skutku. A na widok tego co po basenie pozostało łezka kręci się w oku. Przed laty częstymi gośćmi byli tu nie tylko mieszkańcy Szczawna-Zdroju, ale także wielu wałbrzyszan. Pocieszające jest, że tuż obok dobiega końca krytej pływalni „Delfinek”.

Przed nami rekordowa waloryzacja emerytur Wideo