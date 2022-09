Co mieszkańcy Dolnego Śląska powinni zobaczyć w Środzie Śląskiej? Nie tylko skarb średzki! Elżbieta Węgrzyn

Są w naszym województwie piękne miasta i powiaty, których - jeśli nie wiąże nas z nimi życie prywatne ani zawodowe - zupełnie nie znamy. Takim miejscem dla wielu Dolnoślązaków może być Środa Śląska. Warto ją odwiedzić. A dlaczego? Bo to klimatyczne miasteczko, które kryło nie tylko niepowtarzalny skarb średzki, ale ma też ciekawe, warte zobaczenia budowle. Podpowiadamy, co warto tu zobaczyć - zobaczcie jak to miasto wygląda na starych zdjęciach i widokówkach! Podpowiadamy też, gdzie można obejrzeć legendarny skarb średzki.