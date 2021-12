Co robią strażacy, kiedy nie gaszą pożarów? I co znajduje się za murami okazałego budynku PSP przy ul. Ogrodowej w Wałbrzychu?

Duży, jasny gmach przy ulicy Ogrodowej w Wałbrzychu, z którego roztacza się piękny widok na Podzamcze od strony ul. Senatorskiej i Fortecznej to Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu oraz Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 2. Jeden z tych obiektów, do których przeciętny wałbrzyszanin prawdopodobnie nigdy nie zajrzy. Dlatego postanowiliśmy wejść za mury jednostki i pokazać, jak budynek wygląda w środku, skąd na akcje gaszenia pożarów wyjeżdżają strażacy i co robią, kiedy ich nie gaszą. Bo przecież nie pali się w mieście czy powiecie codziennie.

Myli się ten, kto myśli, że "chłopaki" mają wolne. A w zasadzie chłopaki i dziewczyny, bo wśród pełniących tu służbę strażaków, są również trzy strażaczki, a jedna z nich to bardzo ważna persona. To Sylwia Płońska, wśród swoich nazywana Sylwestrem. To jedyna kobieta w Wałbrzychu, która jest także oficerem dyżurnym w komendzie.