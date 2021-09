Cuda w lombardach w Wałbrzychu. Zobaczcie co i za ile można tutaj kupić red.

Przyczyny, dla których zastawiamy rzeczy w lombardach są różne, ale wszystkie sprowadzają się do braku pieniędzy i potrzeby szybkiego zdobycia gotówki. Jedni wracają do takiego puntu i odkupują zastawioną rzecz, inni zostawiają ją tam na zawsze, a takie przedmioty po okazyjnych cenach trafiają do sprzedaży. Zobaczcie, co ferują lombardy z Wałbrzycha. Można w nich znaleźć prawdziwe perełki.