Cudowny Dolny Śląsk. Zamek Książ w zimowej szacie (ZDJĘCIA) Dariusz Gdesz

W ten pochmurny pierwszy dzień 2022 roku zapraszamy Was na fotograficzną wędrówkę nad dachami perły Dolnego Śląska. Zamek Książ to nasza duma i powód do zazdrości dla innych regionów kraju.