Cwaniaczek z Boguszowa - Gorc znalazł sposób, jak kraść paliwo na stacjach benzynowych w Wałbrzychu i Kamiennej Górze Adrianna Szurman

Nie wiadomo, czy to podwyżki cen paliw czy zwykła chęć szybkiego zysku skłoniły młodego mieszkańca Boguszowa - Gorc do okradania stacji benzynowych. Ale jedno jest pewne. Plan miał prawie doskonały. Ukradł tablice rejestracyjne z innego samochodu, przyczepił do własnego i ruszył na akcje.